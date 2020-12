Muscat aait uitblinker Cacace over de bol: STVV dreigt een lang en slopen seizoen tegemoet te gaan. — © JEFFREY GAENS

De Kanaries schoten zichzelf in de voet in Moeskroen: na een onverdiende en onnodige nederlaag (3-2) kondigt zich een lange en slopende strijd tegen de degradatie aan. Benieuwd of coach Kevin Muscat dat gevecht nog moet/mag aangaan.