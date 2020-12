Minister van Justitie Van Quickenborne bezoekt Limburg en looft lik-op-stukbeleid

De justitieminister bracht vandaag voor het eerst een bezoek aan Limburg. Hij ging langs op het Limburgse parket in Hasselt. Daarvoor werd hij ontvangen op het politiekantoor van de zone CARMA in Genk. Daar kreeg hij onder andere een uitgebreide uitleg over het project M, waarmee politie en parket in Limburg een lik-op-stukbeleid willen voeren.

