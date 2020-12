Baas Pairi Daiza woest op Frank Vandenbroucke: “Gedraagt zich als een Romeinse keizer en wij zijn de gladiatoren”

Eric Domb, de algemeen directeur van Pairi Daiza, is woest dat de regering geen perspectief biedt aan de dierenparken in ons land. In een lange Facebookpost wijst hij daarvoor rechtstreeks naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en de manier waarop de minister tot dat besluit kwam. “Alsof hij een Romeinse keizer is die met zijn duim het leven van de gladiator bepaalt.”