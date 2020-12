LIVE. Kwalificeren de Red Flames zich voor het EK voetbal tegen Zwitserland?

Ives Serneels kiest voor het cruciale EK-kwalificatieduel in Leuven tegen Zwitserland grotendeels voor hetzelfde elftal dat vorige maand met 0-9 van Litouwen wonnen. Alleen Marie Minnaert komt in de ploeg voor de geblesseerde Elena Dhont. Volg alles hier live.

België en Zwitserland strijden aan Den Dreef om de winst in groep H. De Flames volgen in de stand op een punt van de Zwitsers. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2022 in Engeland. De andere runners-up spelen in april 2021 barrages.