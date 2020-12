Repair Café: kapotte spullen niet weggooien maar repareren

Repair Café’s zijn pop-up cafés waarin bijeenkomsten worden gehouden die draaien rond repareren, in plaats van weggooien. Het concept is ontwikkeld door Martine Postma in 2009. Het eerste café bevindt zich in Nederland, maar er zijn er intussen al talloze terug te vinden over heel de wereld. Iedereen kan er namelijk een oprichten, waar en wanneer die maar wilt. Naast Californië, Hong Kong en Kaapstad, heeft ook Lummen zijn eigen Repair Café. Zij organiseren verschillende pop-ups op verschillende locaties in Lummen. Daar kan je dan gratis je kapotte spullen binnenbrengen, en worden ze gerepareerd door vrijwilligers, in samenwerking met de eigenaar. Het doel van deze organisatie is om afval te verminderen, en te repareren in plaats van weg te gooien. De vaste thuisbasis van Repair Café Lummen is het woonzorgcentrum Frederickxhof op de Ringlaan. De vrijwilligers doen hun best om de bewoners van het woonzorgcentrum te betrekken bij de acties. Robert Vanderbruggen, een van de oprichters van het Café, vertelt: ‘Omwille van het Coronavirus hebben we al even geen pop-up meer kunnen organiseren, en kunnen we dus tijdens deze Europese week van de afvalvermindering niets doen. Via onze facebookpagina proberen we wel extra veel aandacht te wekken voor het recyclen en repareren van kapotte producten.’Bij elke pop-up van het Repair Café komen er vele bezoekers binnen. Een van hen is Ewout Frans. Hij vertelt: ‘Ik ben voor de coronapandemie even bij de pop-up in het Frederickxhof langsgegaan. Mijn elektrische heggenschaar hing vast door een ophoping aan vuil, en mijn jas was langs binnen opengescheurd. Een vrijwilliger repareerde mijn heggenschaar, terwijl die aan mij uitlegde hoe hij dat deed. Als mijn heggenschaar nog een keer zou vastzitten, zou ik die nu dus zelf kunnen repareren. Mijn jas is door een van de vrijwilligsters opgelapt, terwijl ik kon genieten van een warme kop koffie. De reparaties waren volledig gratis, maar er is wel de mogelijkheid om een vrije gift te geven, en dat heb ik dus ook gedaan.’ Door de coronapandemie is het momenteel nog niet duidelijk wanneer de volgende pop-up zal plaatsvinden.