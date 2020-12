Soroptimisten zetten geweld tegen vrouwen en kinderen in het daglicht

Soroptimist Stand Up for Women. Een einde maken aan gendergerelateerd geweld is een zaak van iedereen. Soroptimisten ondersteunen projecten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

De 16-daagse campagne startte op 25 november, de internationale dag tegen geweld, en eindigt op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten. De bedoeling is om mensen meer bewust te maken en inzicht te geven in de verschillende vormen van geweld.Meer dan 35% van de bevolking heeft ooit te maken met huiselijk geweld (hetzij fysiek, mentaal of seksueel). De coronamaatregelen, het wegvallen van sociale contacten en financiële of werkgerelateerde zorgen, bevorderen of beïnvloeden bovendien een toename van stress en conflicten in heel wat relaties en gezinnen.Soroptimisten Noord-Limburg zijn in samenwerking met de gemeente Hamont-Achel een sensibiliserende actie opgestart om de aandacht te vestigen op deze veel voorkomende schending van de mensenrechten. Op 25 november werd er een banner opgehangen aan het stadhuis en werd de nodige info verspreid via de elektronische infoborden. Bovendien ondersteunen de Soroptimisten Noord-Limburg verschillende projecten binnen deze context (vzw Pragt, vzw Joli,…).Heb je behoefte aan hulp of wil je geweld bij anderen melden, bel 1712 (www.1712.be).