Dick Advocaat verlaat Feyenoord volgend seizoen en stopt als clubtrainer

“Zeker als een aantal geblesseerden terugkeert, kunnen we er nog een heel goed seizoen van maken”, zegt Advocaat op de website van zijn club. “Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest. Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd. Maar deze keer mogen jullie me er aan houden. De komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk, en ik geloof daar in, kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien.”

Technisch directeur Frank Arnesen kan niet anders dan de beslissing van Advocaat accepteren. “Dick is echt een geweldige persoonlijkheid en een heel bevlogen trainer, die met zijn aanpak eigenlijk altijd het maximale uit een ploeg weet te halen. Feyenoord mag blij en trots zijn dat hij er voor heeft gekozen zijn lange en schitterende carrière als clubcoach bij ons af te willen sluiten.”

Na tien speeldagen is Feyenoord met 22 punten vierde in de Eredivisie, op vijf punten van leider Ajax.