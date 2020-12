Na opvallende uitspraak van rechter: kan mijn baas mij ontslaan als ik geen mondmasker draag?

Een rechter in Hasselt oordeelde eerder dit jaar dat een bedrijf een werknemer mocht ontslaan “om dringende reden”, niet alleen omdat hij schade had veroorzaakt, maar ook omdat hij bij herhaling had geweigerd om een mondmasker te dragen op de werkvloer. In het vonnis wordt dat argument als “gegrond” beschouwd. Maar riskeren we nu allemaal een ontslagbrief als we ons mondmasker een keer vergeten te dragen?