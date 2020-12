TIPS. Versiering om van te smullen en een streep door 2020

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

De reep van Sinterklaas

Wat als je chocolade en speculoos samenvoegt voor Sinterklaas? Dat vroeg Tony’s Chocolonely zich af. Dan krijg je een chocoladereep met binnenin stukjes speculoos, met hoofdletter ‘S’ in het midden als ode aan de sint. Tip: lekker in combinatie met een mandarijntje om je samen met je kinderen helemaal onder te dompelen in feestelijke sfeer. Ook te koop met kerstboom. Prijs: 3,49 euro.

© Tony’s Chocolonely

Een streep door 2020

Het jaar 2020 straks in stijl uitzwaaien vanuit je vertrouwde living? Dat kan met een van de nieuwe oogpotloden van make-upmerk Bourjois. Trek een streep in het zwartgroene Green Comes True, matbruine All the Way Brown, marineblauwe Up to Blue of pruimpaars Plum Berry. Tip: het geeft niet als je traantjes wegpinkt. De Contour Clubbing-producten zijn waterproof. Prijs: 8,99 euro per stuk.

© Bourjois

Tomaatjes van Belgische bodem

Belgische kerstomaatjes in een sausje dat je kunt gebruiken in gerechten naar keuze? Dan is het merk think tomato iets voor jou. De saus is gekruid en helemaal gebruiksklaar. Reken één potje saus per een volwaardige maaltijd voor twee personen, of als aanvulling bij gerechten voor vier personen. Voor een portie van 400 gram, betaal je 5,95 euro via de site. Ook beschikbaar in cadeaupakketten.

© think tomato

Kerstversiering om op te eten

Een kerstboom zo mooi versierd, dat je hem zou willen opeten. Het kan. Deliveroo brengt eetbare kerstkoekjes slash versiering aan huis in de vorm van ijsjes, zakje frieten, hamburgers en stukjes pizza. Te koop vanaf zaterdag 12 december voor 10 euro per setje van vijf. Check de site om te bestellen via Otomat Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven en Surfside Poké in Luik.