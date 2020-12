Wie langs de Biesdelle passeert in Tessenderlo kan er niet naast kijken: het kersthuis van Pascal, Liam en Inge is versierd met duizenden lichtjes. Het zijn er 64.000 in totaal om precies te zijn. “Dat neemt ongeveer 200 stekkers in beslag en ik ben er al mee bezig sinds eind september”, aldus Pascal die zich een echte kerstfan noemt.