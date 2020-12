Vijftien procent meer glas ingezameld in Tongeren dan vorig jaar

In de periode van januari tot en met september dit jaar verzamelde Limburg.net 557 ton glas in Tongeren. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 483 ton glas, dat is een stijging van vijftien procent. "Dat komt door de coronacrisis", zegt Kris Boes van Limburg.net. "Vooral in de periode van de lockdowns zien we dat mensen opmerkelijk meer glas deponeren in de glasbollen", gaat Boes verder."Het glas ophalen gebeurt door twee ploegen. Een opruimploeg gaat elke vrijdag de glasbolsites in Tongeren controleren. Ze kijken hoe vol de glasbol is en zorgen ervoor dat de sites proper blijven. Elke dinsdag gaat een ledigingsploeg de glasbollen in Tongeren ledigen", legt Boes uit. "Niet alle glasbollen in Tongeren zijn vol genoeg om wekelijks te ledigen. De ledigingsploeg bepaalt op basis van de gegevens van de opruimploeg hoe vaak ze die glasbollen ledigen." Volgens Limburg.net zijn meest gebruikte glasbolsites in Tongeren gelegen in de Oude Blaarstraat, Cesarlaan, stadspark De Motten en Hazelreik.Ondertussen waarschuwt de stad Tongeren om geen glas naast de glasbollen te zetten: "Vuil trekt vuil aan. In een mum van tijd wordt de onmiddellijke omgeving van de glasbol een stortplaats. Vuil glas trekt bovendien ook ongedierte aan. Daarnaast worden de glasbollen machinaal leeggemaakt. Bijgeplaatst glas moet handmatig opgeruimd worden en dat is duurder.""Soms kan het gebeuren dat de glasbol vol is. Meestal zetten de mensen hun glas dan naast de glasbollen, maar dat is sluikstorten. Als de glasbol vol is, dan neem je dat best mee naar een andere glasbolsite in de buurt. Je kan je glas ook deponeren in het recyclagepark. Een laatste mogelijkheid is het gewoon meenemen naar huis en het op een later moment deponeren, maar zet het zeker niet gewoon naast de glasbol", waarschuwt Boes.Limburg.net merkt ook op dat sluikstorten naast de glasbollen een steeds groter probleem wordt. "Dat sluikstorten kan gaan van aquariums tot matrassen tot speelgoed tot bouwpuin. We zien de hoeveelheid elk jaar stijgen. Dat heeft niets te maken met een volle glasbol, dat heeft gewoon te maken met de mentaliteit van de mensen", besluit Boes.