Voorlezen in nieuwe schoolbibliotheek GO campus Genk

Het voorlezen uit een boek zal iedere vrijdag tijdens de middagpauze, doorgaan in de schoolbibliotheek. Deze laatste werd omgetoverd tot een fraai uitnodigend rustpunt. Door het wegvallen van de uitstappen door de coronamaatregelen mogen de kinderen elk pauzemoment hier komen zitten en lezen in hun eigen boek of eentje van de bibliotheek. “ Dermot en de liefdesvlek”, een Keltisch verhaal, werd voorgelezen. Naarmate het verhaal vorderde zakten de leerlingen dieper en dieper in de comfortabele zitzakken. De spanning was te snijden, het bracht hen naar lang vervlogen tijden en plaatsen waar ze nooit zouden zijn geweest. De toehoorders maakten een reis in tijd en ruimte zonder zich te verplaatsen. Het inlevingsvermogen van de jongeren werd danig geprikkeld met als gevolg dat het leidde tot gesprekken over thema’s die zelden aan bod komen of besproken worden. Het enige minpunt was het beperkt aantal aanwezigen, maximum 12 en dit omwille van de strikte naleving van de coronamaatregelen. We hopen op de dag dat de leerlingen zeggen: “Sorry dat ik het boek zo laat terugbreng het wilde me maar niet loslaten.”