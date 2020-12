Eerste livestream concert van kunstacademie is groot succes

De Toonzaal van de kunstacademie in Pelt werd speciaal daarvoor ingericht als een TV-studio: 3 camera’s registreerden de optredens van de leerlingen die één voor één de zaal betraden en weer verlieten. Hrachya Atabekjan (viool), Juul Braken (saxofoon), Nine Ceunen (harp), Karina Gevorgyan (dwarsfluit), Kian Janssen (klarinet), Niels Lukkesen (Es-bas), Jinte Smeets (harp) en Emiel Vrolix (klarinet) zetten meer dan hun beste beentje voor. Onder begeleiding van pianiste Ann-Marie Beks lieten zij stuk voor stuk knappe uitvoeringen horen. Live publiek was niet toegelaten, maar publiek was er wel degelijk van thuis uit achter het scherm: een 120-tal unieke IP-adressen volgden het concert. Meer publiek dus dan er fysiek aanwezig zou kunnen zijn in de Toonzaal.