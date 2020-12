Sinterklaas verwelkomt meer dan 650 kinderen

Vorig jaar zo'n prachtige Sint ontvangst en wat nu... In overleg werd een coronaveilige aanpak uitgewerkt in de vorm van een 'Sint Drive Thru'. Alleen maar brave en gelukkige kinderen in Lummen!

Kiwanis Lummen Quadrivio had vorig jaar voor de allereerste keer de intrede van de Sint georganiseerd in de gemeente Lummen. Maar wat nu? Niemand had de impact van corona in het jaar 2020 kunnen voorspellen!Burgemeester Luc Wouters van Lummen zegt: "Kiwanis Lummen Quadrivio zou Kiwanis Lummen Quadrivio niet zijn mochten zij geen schitterend alternatief hebben uitgewerkt. Wat een creativiteit en organisatietalent."In overleg met de Sint en zijn Zwarte Pieten, de gemeente en de politiezone werd een coronaveilige aanpak uitgewerkt in de vorm van een 'Sint Drive Thru'.De Sint en zijn Zwarte Pieten verwelkomden meer dan 650 kinderen die vanuit hun wagen/bubbel een korte babbel konden doen, hun kleurplaat en wenslijst konden overmaken. De Sint kon natuurlijk niet alle kinderen op hetzelfde moment ontmoeten, vandaar dat zijn DJ Piet de beste sinterklaashits speelde via Radio Sint. De Sint had uiteraard ook nog een leuke verrassing voor alle kinderen.Conclusie: alleen maar brave en gelukkige kinderen in Lummen en de Sint en zijn Zwarte Pieten vonden het ook leuk en veilig!