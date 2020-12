Vliegtuigpassagier plakt kauwgom in haar van vrouw omdat haar lokken voor schermpje hangen

Deze vrouw werd gefilmd terwijl ze kauwgom in de lange blonde lokken van de vliegtuigpassagier voor zich kleeft. Ze dompelt het haar ook in haar kopje koffie, hangt er een lolly in en knipt er kleine stukjes van met een nagelknipper. Het zou om een wraakactie gaan omdat de blonde vrouw haar lokken met opzet voor het tv-schermpje hangt, maar enkele kijkers opperen dat de beelden in scène zijn gezet. Hoe dan ook werden ze al miljoenen keren bekeken op sociale media.