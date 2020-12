50+Gen speelt voor Sinterklaas in coronatijd

Sinterklaas is niet alleen een kindervriend maar ook de vriend van alle medioren en senioren. Een seniorenvereniging ziet de kindervriend graag komen, maar helaas, dit jaar kon de goede man en zijn helpers niet present zijn. Dus begonnen de senioren van 50+Gen, zelf maar pakjes in elkaar te steken met lekkers en snoepgoed.

"Niemand van ons durfde evenwel over de daken lopen, en zeker niet 's nachts", klinkt het. "We trokken dan maar te voet en met de fiets overdag op pad om een honderdtwintigtal pakjes bij de leden thuis te brengen, rekening houdend met de coronaregels. Niet fijn, we weten het, maar wel noodzakelijk. Zo’n attentie aan de deur maakt de mensen blij. Ook deze moeilijke tijd zal voorbijgaan, en dan vertellen we grappige anekdotes van de Sint op de fiets aan de deur, Niet met een mijter op maar met een klak en een zak vol snoep."