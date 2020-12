Polla Schiepers musiceert in tuin

Naast zijn grote liefde Ria heeft Polla nog twee andere passies: fietsen herstellen en muziek maken. Dat laatste tovert op het gezicht van menig wandelaars een brede glimlach wanneer Polla uit zijn tuba gekende deuntjes tevoorschijn tovert.Het lijkt wel alsof in Polla's tuin een heel orkest aan het spelen is. Maar niets is minder waar. Hij bespeelt in zijn eentje tegelijkertijd de tuba, de kleine trom en de grote trom.Zijn dagelijkse repetities zorgen voor een vrolijke noot in deze coronatijden en heel wat wandelaars weten zijn muzikale kwaliteiten dan ook te appreciëren en applaudisseren spontaan.