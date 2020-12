Voorleesweek voor groot én klein in de Europaschool

Team 3 werkte rond het verhaal ‘Ik wil een paard’. De kleuters beeldden het verhaal uit met stokpopjes. Het verhaal ging over leren ruilen. Het speelgoed van de groep werd geruild en nieuw speelgoed kwam in de plaats samen met nieuwe uitdagingen en prikkels!In team 2 werd het boek ‘Nieuwsgierig Lotje’ bovengehaald. De kleuters speelden het verhaal na. De bezemsteel van Lotje de lieve heks brak. Zou ze ooit weer kunnen vliegen? Lotje vroeg het aan verschillende heksen, muziekheksen, kookheksen, slaapheksen en knutselheksen… Wie zou de bezemsteel van Lotje kunnen maken?In 1A werden de ‘Avonturen van de dappere Ridster’ van Janneke Schotveld gekozen.Iedere dag werd een avontuur voorgelezen uit dit grappige boek. De dappere ridster was een meisje dat eens een echte ridder wilde zijn en steeds ter hulp schoot. De leerlingen kozen een verhaal uit dat ze graag wilden uitbeelden. Daar werden dan foto's van gemaakt zodat ze deze terug konden gebruiken om het verhaal te vertellen. En dat verhaal werd het verhaal van de leeuw die geen zin meer had om in de dierentuin te blijven maar op avontuur trok. Natuurlijk gebeurden er allemaal knotsgekke situaties... dus lees het boek maar! Een echte aanrader!Om af te sluiten werden er prenten gemaakt van alle vrouwelijke beroepen die ze zich konden inbeelden.