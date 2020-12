Ferm Kinderopvang leest voor uit boekenpakket van Een Hart voor Limburg

Onthaalouder Bland Natacha werkt al 18 jaren voor Ferm Kinderopvang in Ellikom. Ze doet haar job met hart en ziel. Elke dag staat ze klaar om haar onthaalkindjes en de ouders met een grote glimlach te begroeten. Deze week ging ze met plezier aan de slag tijdens de voorleesweek. Natacha vindt taalstimulering heel belangrijk. “Dit begint al op zeer jonge leeftijd. Daarom heb ik een uitgebreide collectie aan voorleesboekjes, voelboekjes en kijkboekjes. We nemen iedere dag een boekje erbij voor een fijn voorleesmoment”, vertelt Natacha. Via Een Hart voor Limburg ontvingen de Limburgse onthaalouders een boekenpakket. Dit nieuwe boekenpakket werd heel hartelijk onthaald. En de opvangkindjes? Die genieten met volle teugen van deze nieuw verhalen!