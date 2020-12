Gemeente raamt schade coronacrisis op één miljoen euro

“De huidige pandemie zorgt voor een onvoorziene minderopbrengst. van 1 860 000 euro over een periode van vijf jaar”. Dat zegt schepen van financiën Bram De Raeve (Open Vld). Dankzij een paar financiële meevallers en een aantal besparingen omdat heel wat evenementen niet konden plaatsvinden, hebben we het tekort kunnen beperken tot iets meer dan 1 miljoen euro. Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing op gebouwen. Van de hogere overheid hebben we een schrijven ontvangen met daarin de prognoses tot en met 2025. Zo zullen we 1 660 000 euro minder personenbelasting ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit is te wijten aan de terugval in de economie en de toegenomen werkloosheid. Verder verwachten we 200 000 euro minder inkomsten uit de onroerende voorheffing. “Nieuwe belastingen zijn voor ons niet aan de orde”, vult burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) aan. “We kunnen deze financiële tegenslag opvangen door het aangaan van een extra lening. Dankzij ons gezond financieel beleid van de laatste jaren en onze lage leninglast lukt dit. Niemand had met deze extreme vorm van overmacht rekening kunnen houden bij de opmaak van ons oorspronkelijk meerjarenplan. We blijven als lokaal bestuur de economie steunen en we voeren al onze geplande investering. (wiva)