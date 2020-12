Natuurpunt zit niet stil in coronatijden

"Maar de natuur staat niet stil natuurlijk en daarom zijn we in bubbels van 2 toch op pad gegaan met de vaste ploeg om de hoogstnodige werken te doen", klinkt het bij Natuurpunt. "Zaterdag hebben we met 9 mensen (in bubbels van 2 en een supervisor) in Kiewit de resterende opslag van wilgen verwijderd uit de Mokenvijver en ook het struikgewas op het eiland in de Schoenbroekvijver""Zondag hebben we kroos en lisdodde verwijderd in de poelen in Tommelen. Er moest natuurlijk ook weer een vrijwilliger in het water sukkelen. Ook de infoborden werden daar eens grondig gepoetst wat enthousiaste opmerkingen leverde van toevallige wandelaars."Vanaf de kerstvakantie is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen naar het nieuwe uitkijkplatform in Tommelen (boemekoeëters).