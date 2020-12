Bij Echo nv, fabrikant van betonnen welfsels in Houthalen-Helchteren en Genk, staat in 2021 een derde van de jobs op de tocht. Dat heeft de directie vrijdag aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad, bevestigt vakbond ABVV. Bij Echo werken in totaal zo’n 147 werknemers, waardoor er een 50-tal jobs bedreigd zijn.