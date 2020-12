Jacky Mathijssen: "Miserie van STVV was voorspeld"

"De miserie waar STVV in verzeild is geraakt, was voorspeld." Harde woorden gisterenavond in TVL Sportcafé van onze voetbalanalist Jacky Mathijssen, die vooral bedoeld waren voor de Japanse eigenaars van STVV. Sint-Truiden speelt vanavond de inhaalwedstrijd bij hekkensluiter Moeskroen. Een kelderduel dat STVV absoluut niet mag verliezen. Anders is het 'game over' voor trainer Kevin Muscat, die foute tactische keuzes verweten wordt. STVV is voor de gelegenheid op afzondering gegaan. Het duidt op de grote zenuwachtigheid bij de Truienaren.