Gordon Ramsay krijgt kritiek op dure hamburgers in Harrods

Gordon Ramsay heeft een nieuw restaurant geopend, zijn 36ste al. Dit keer gaat het om een vestiging in Harrods, het bekende Londense warenhuis. En daar mag het al eens wat meer zijn, getuige daarvan is de wagyu-hamburger van omgerekend zo’n 89 euro. Maar daar komt ook kritiek op.

In Harrods opent Gordon Ramsay Burger deze week de deuren. Het is het eerste hamburgerrestaurant van de bekende tv-chef buiten Las Vegas en die eer viel dus het bekende warenhuis in Londen te beurt. In de zaak, die is ingericht als chique American diner, vind je wel meer dan een doorsnee cheeseburger.

Zo staat er eentje met wagyu-rund op de kaart, maar ook de Foie Burger met - je raadt het al - foie gras als topping. Daarnaast zijn er ook hamburgers met kreeft en garnalen beschikbaar en voor de vegetariërs met portobello en falafel.

Als vanzelfsprekend zijn die hamburgers dan ook een stukje duurder dan diegene die je bij pakweg McDonald’s of Quick vindt. Zo kost het exemplaar met wagyu omgerekend 89 euro. En dus wordt er op Twitter ook flink kritiek op gegeven. “Ik zou zeker 89 euro betalen voor een hamburger als hij die dan aan mijn tafel zou komen brengen en zou beginnen te roepen tegen mij. Stel je voor dat je kunt zeggen dat Gordon Ramsay je heeft doen huilen”, klinkt het onder meer al grappend.

Bovendien kunnen heel wat van zijn volgers het maar matig appreciëren dat hij een dergelijk restaurant opent terwijl de wereld nog altijd met een pandemie af te rekenen krijgt. “Realiseer je je wel dat we ons in het midden van een crisis bevinden en mensen net aangemoedigd zouden moeten worden om binnen te blijven?”, schrijft iemand nog.

