Van het winkelend publiek in de zuidoostelijke Nederlandse stad Maastricht zaterdag kwam 85 procent uit het Franstalige landsgedeelte van België. Dit heeft burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag gezegd. Penn heeft een brief geschreven aan de burgemeester van Luik met het verzoek mensen op te roepen niet in Maastricht te komen winkelen.