Vijf mannen volgend jaar voor assisen voor moord op Silvio Aquino

Martino Trotta (60) en vier Bosniërs moeten volgend jaar voor assisen verschijnen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Silvio Aquino in augustus 2015. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen vandaag, dinsdag, beslist. Vermoedelijk zal het proces volgend jaar in september plaatsvinden, zes jaar nadat één van de broers van de Maasmechelse Aquino-familie met een kogelregen werd vermoord in Opglabbeek.