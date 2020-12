Eerste vaccins ten vroegste half januari in België

De eerste vaccins tegen Covid-19 worden ten vroegste halfweg januari in ons land verwacht. Dat heeft Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale dinsdag verklaard in het Waals parlement. “Het geheel begint gestalte te krijgen” en een deel ervan moet morgen/woensdag groen licht krijgen van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid, die zich ook zou moeten uitspreken over de te volgen strategie, aldus de PS-minister.

De vergadering zou meer duidelijkheid moeten brengen over de prioritaire groepen om te vaccineren. “We zullen de conclusies van de specialisten volgen”, verzekerde Morreale. Er moet een volgorde worden bepaald tussen onder meer het personeel en patiënten in de ziekenhuizen, het personeel in bijvoorbeeld woonzorgcentra, de mensen ouder dan 65 jaar en de mensen ouder dan 45 jaar met comorbiditeit.

In de eerste fase is het de bedoeling “ter plaatse te gaan met de vaccins”. Concreet zal Wallonië de organisatie van de vaccinering op zich nemen in de instellingen die afhangen van het gewest en in de centra die worden vastgelegd om de vaccinering van de Waalse bevolking uit te voeren. De inenting van de gehele bevolking in die centra is evenwel pas voor een tweede fase.

Morreale herinnerde eraan dat de autoriteiten hebben beslist dat het vaccin gratis zal zijn. Het federale niveau is verantwoordelijk voor het onderhandelen met Europa over de aankoop, zorgt voor de prefinanciering en organiseert de invoer en de opslag. Ook de aankoop van het materiaal dat nodig is voor de inentingen is een federale verantwoordelijkheid.

Er is tot slot ook een interfederale cel opgericht die zich moet buigen over de communicatie en het aanzetten tot vaccinatie.