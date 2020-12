Pfizer en BioNTech vragen Europese goedkeuring voor vaccin aan

Het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech hebben maandag bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een aanvraag ingediend om een voorwaardelijke marktvergunning te krijgen voor hun coronavaccin. Dat hebben beide bedrijven dinsdag bekendgemaakt.

Het EMA moet de aanvraag nu behandelen. Volgens Pfizer en BioNTech is het mogelijk dat bij een snelle voorwaardelijke goedkeuring deze maand nog vaccins in omloop zouden kunnen komen.

Tijdens de klinische proeven bleek het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech (BNT162b2) 95 procent doeltreffend om COVID-19 te voorkomen. Beide bedrijven verwachten dit jaar nog tot 50 miljoen dosissen te kunnen produceren, en tot 1,3 miljard tegen eind 2021. Het vaccin wordt onder meer geproduceerd in de fabriek van Pfizer in Puurs.

Maandag al had ook het Amerikaanse farmabedrijf Moderna bekendgemaakt dat het zijn kandidaat-vaccin - dat eveneens een doeltreffendheid van bijna 95 procent zou hebben - nog de dag zelf ter goedkeuring zou voorleggen aan EMA en de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA. Pfizer en BioNTech dienden hun aanvraag in de Verenigde Staten al op 20 november in.

Midden november zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat als alles goed verloopt, de kandidaat-vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna in de tweede helft van de maand december een voorwaardelijke marktvergunning zouden kunnen krijgen in Europa.