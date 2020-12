Atlete Hanne Maudens verliest elitestatuut na overstap naar 800 meter

Eerder al raakte bekend dat Maudens door haar overstap naar de 800 meter haar profcontract bij Sport Vlaanderen kwijt was. Nu verliest ze dus ook de ondersteuning vanuit de VAL. Voor het overige toont de directie van de atletiekbond zich dit jaar wel clement, want atleten die in 2020 niet aan de prestatienormen voldeden, behouden toch hun elitestatuut. De VAL toont zo begrip voor de moeilijke sportieve omstandigheden in dit coronajaar.

In de hoogste categorie, die van de A-elites, is er in 2021 één nieuwkomer. De twintigjarige Tim Van de Velde liep tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder naar 3:38.15 op de 1.500 meter, een chrono die hem nu een mooi elitestatuut oplevert. Noor Vidst maakt de sprong naar een A1-statuut.

A-elites van de VAL:

A1: Bashir Abdi, Ben Broeders, Isaac Kimeli, Noor Vidts, Belgian Tornados, Belgian Cheetahs

A2: Paulien Couckuyt, Renée Eykens, Philip Milanov, Jonathan Sacoor, Thomas Van der Plaetsen

A3: Stijn Baeten, Eline Berings, Simon Debognies, Manon Depuydt, Robin Hendrix, Michael Obasuyi, Niels Pittomvils, Vanessa Sterckendries, Tim Van de Velde, Imke Vervaet