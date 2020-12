Nu Lewis Hamilton positief heeft getest voor het Covid 19-virus en volgend weekend niet aan de Grand Prix van Sakhir kan deelnemen, wordt er in F1-middens druk gespeculeerd over zijn vervanger. De naam van de man die daar het meest zou moeten voor in aanmerking komen, Stoffel Vandoorne, wordt in F1-middens niet zo vaak geopperd. En dat heeft zo zijn redenen.