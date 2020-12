Geblesseerde Thomas Meunier mist Champions League-duel tegen Lazio

Borussia Dortmund kan woensdag op de vijfde speeldag van Champions League-groep F in eigen huis tegen Lazio niet rekenen op Thomas Meunier. De Rode Duivel liep afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Keulen een spierblessure in de kuit op en is onbeschikbaar voor de partij tegen de Italianen. Dat heeft trainer Lucien Favre dinsdag bevestigd.

Favre verklaarde voorts dat bij Dortmund Emre Can en Raphael Guerreiro onzeker zijn. Can kreeg een trap tegen de enkel, Guerreiro trainde individueel na een spierblessure. De Zwitser kan tegen Lazio normaal wel beroep doen op Axel Witsel en Thorgan Hazard.

In groep F is Club Brugge momenteel derde met 4 punten, achter Borussia Dortmund (9) en Lazio Rome (8). Zenit Sint-Petersburg staat op de laatste plaats met 1 punt. Voor Club volstaat woensdag een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats in groep F en overwintering in de Europa League. Ook de tweede plaats is mathematisch nog mogelijk. De Bruggelingen moeten daarvoor minstens 4 punten puren uit hun laatste twee CL-matchen.