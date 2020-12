Neos Zutendaal wandelt in bubbels van vier

Neos Zutendaal maakte nog meer dan vroeger gebruik van haar mooie omgeving en organiseerde met haar clubleden wandeltochten in groepjes van vier door de vele bossen die het dorp rijk is.

28 clubleden gingen de voorbije week in bubbels van vier op pad door de mooie bossen van Zutendaal. Clubleden deelden hun belevenissen van de voorbije weken en verhaalden elkaar nadien elektronisch over hun adembenemende tochten. Het vergde persoonlijke voorbereiding, vooral fysiek, als je het wandelen niet gewoon zijt, maar het werd routine en de goesting is er om verder te doen.