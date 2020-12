Wasilewski kwam af en toe nog weleens de aftrap geven op Anderlecht, zoals hier in 2016. — © Photo News

Vorige week hing Marcin Wasilewski (40) zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat betekent afscheid nemen van een beenhard Anderlecht-icoon, maar ook van een knettergekke Pool. Wasyl kon een stevig stukje drinken en at zelfs eens een glas op. Ondertussen wordt er in Polen druk gespeculeerd over een tweede carrière als kooivechter.