Als de vogels uit de lucht vallen, weten we dat we te laat zijn: wetenschappers over volgende epidemie

Is het realistisch om te denken dat de coronapandemie niet de laatste uitbraak op deze schaal is? “Zeker,” zegt de directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Marc-Alain Widdowson, een Brit die bijna 20 jaar voor de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole werkte en jaren in Afrika woonde, ziet wat andere wetenschappers ook zien: de volgende bedreigingen die ons te wachten staan. Ze nu al proberen indijken is de boodschap. Met behulp van een Coronalert-app voor muggen, Joe Biden en ook uw gezond verstand.