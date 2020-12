Het is opnieuw D-day voor STVV-coach Kevin Muscat. Als de Kanaries vanavond (17u) verliezen in en tegen Moeskroen, is het over en uit voor de Australiër op Stayen. Kan Muscat net zoals eind oktober tegen Standard zijn vel redden met een overwinning? Of zit hij op Le Canonnier voor de laatste keer op de Truiense bank? Volg het hier live.