De Brusselse politie heeft vrijdagavond een “speciaal” feestje stilgelegd in de Steenstraat in Brussel, vlakbij het hoofdcommissariaat. Dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure en het nieuws is bevestigd door het parket. In de kelder van een homobar troffen de agenten 25 personen aan, allen grotendeels naakt, die een gangbang hielden.