Topmodel kust echtgenote op cover van Elle als statement tegen homofobie

Aweng Ade-Chuol werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia nadat haar ouders op de vlucht waren geslagen door de oorlog in Soedan. Vandaag woont ze in New York en voor de eerste lockdown trad ze er in het huwelijk met Alexus. Dat kwam haar op heel wat kritiek te staan vanuit haar gemeenschap. In een interview in het januarinummer van de Britse editie van het magazine Elle vertelt ze over de enorme impact die dat heeft gehad. Het dreef haar zelfs tot een zelfmoordpoging.

“Ik ben bijzonder verbaasd over wat er allemaal is gebeurd en ik ben er nog altijd van aan het bekomen”, zegt ze. “Toen ik trouwde, was het alsof mijn hele gemeenschap wilde dat ik zou sterven. Een paar maanden later ondernam ik een poging om een einde te maken aan mijn leven. De discussie over hoe durft ze met een vrouw te trouwen is nog altijd gaande.”

“Niet het belangrijkste”

“Je kunt niet controleren wat mensen zeggen en in Soedan verscheen er heel wat in de kranten en tabloids over mij”, zegt het topmodel, die bij IMG een contract heeft en het lievelingetje is van Rihanna en Beyoncé, nog. “Met wat er nu allemaal in de wereld aan de hand is, zou je niet verwachten dat mijn huwelijk nu het belangrijkste is om over te berichten. Het is gewoon triest, want het was de mooiste dag uit mijn leven en ze gunnen het me niet dat ik ervan geniet.”

In juni al liet ze via Instagram weten dat ze zichzelf van het leven had willen beroven. Vandaag gaat het naar eigen zeggen beter met haar. Met haar ervaring wil ze nu ook een baken van hoop zijn voor jongeren, uit haar land van oorsprong, maar ook wereldwijd. “Ik ben zelf nog van alles aan het uitzoeken, maar wat ik wel heb geleerd, is dat therapie en zelfaanvaarding stappen in de goede richting zijn.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.