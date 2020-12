Creatieve ondernemers verkopen gluurpietjes voor kansarme kinderen

“We willen laten zien dat we er als familiale gemeenschap voor moeten zorgen dat elk kind in Heers in deze moeilijke tijd een cadeautje kan ontvangen”, aldus Claudine Hartjesveld, David Liebens en Carmen Harper. Daarom besloot het trio om raamstickers te maken en verkopen voor het goede doel. “Het idee van de gluurpietjes is overgewaaid vanuit Nederland, via vrienden heb ik het ook in Heers geïntroduceerd”, zegt David Liebens. “Ze kosten drie euro per stuk, de regel is dat je één euro per gluurpietje schenkt aan een goed doel. Na wat zoekwerk kozen we voor de kerstboomballenactie van de gemeente.” Inwoners kunnen tijdens deze actie op drie locaties een kerstbal uit de kerstboom plukken en zo de kerstwens van een kansarm kind uit de gemeente vervullen. “Maar door het grote succes zijn alle kerstballen intussen al uit de boom geplukt”, lacht Claudine. “Met de opbrengst van onze gluurpietjes – ongeveer 400 euro - zal de gemeente ook bij Pasen een kleine attentie aan kansarme kinderen in Heers kunnen bezorgen.”

FrMi