Agenten vinden knopje onder zadel om bromfiets sneller te laten gaan: tweewieler in beslag genomen

DiestBij een verkeerscontrole heeft de politie Demerdal maandag een bromfietser uit het verkeer geplukt die opviel door zijn vlotte rijstijl. Bij een controle op de rollen bleek de bromfiets maar een snelheid van 23 km/uur te kunnen halen. Na twintig minuten zoeken ontdekten de agenten een knopje onder het zadel. Eens dit ingedrukt haalde de bromfiets een snelheid van 71 km/uur. De bromfiets klasse A is daarop in beslag genomen. Tijdens de actie verbaliseerden de agenten onder meer ook negen autobestuurders omdat de verlichting van de auto niet in orde was. tb