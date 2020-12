OPROEP. Moest u, net als Martine Tanghe, verplicht op pensioen, maar wilde u verder werken?

Met een lach en een traan werd gisterenavond afscheid genomen van de moeder aller nieuwsankers. Martine Tanghe werd op 23 november 65 jaar en moest op pensioen. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar mensen die verplicht op pensioen zijn moeten gaan, ook al wilden ze nog langer werken. Bent of kent u zo iemand? Laat het ons weten.

De wettelijke pensioenleeftijd in ons land is momenteel nog 65 jaar. In 2025 wordt dat 66, in 2030 67 jaar. Terwijl dat voor sommige een moment is waar ze lang naar uitkijken, zijn er ook mensen die liever langer zouden werken. Dat kan, maar dan moet u wel toestemming krijgen van uw werkgever. En dat is niet iedereen gegeven, zo blijkt.

