Zijn de geruchten dat Rihanna en A$AP Rocky daten dan toch waar?

Rihanna en A$AP Rocky zouden dit weekend gespot zijn in New York tijdens een etentje met vrienden. Het deed meteen de geruchten over een mogelijke relatie weer aanzwengelen. Die doken voor het eerst op in januari toen bekendraakte dat Rihanna na een relatie van drie jaar niet langer samen was met miljardair Hassan Jameel.

In juli schakelde ze de rapper nog in voor een promotiecampagne van haar cosmeticalabel Fenty Skin en deden ze samen enkele interviews. Dat ze nu een koppel zouden vormen, werd door een bron bevestigd aan het Amerikaanse magazine People.

De twee zijn al jarenlang bevriend en hij fungeerde nog als openingsact tijdens haar Diamonds World Tour in 2013 en werkte ook mee aan haar nummer Cockiness. Ze zaten ook samen op de eerste rij van de modeshow van Louis Vuitton in 2018 en gingen begin 2020 nog samen naar de Fashion Awards in Londen.

A$AP Rocky was eerder samen met onder meer Kendall Jenner in 2017 en het Braziliaanse model Daiane Sodré vorig jaar.