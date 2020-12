Geen grote drukte aan Limburgse winkels, wel enkele wachtrijen: “Eindelijk extra kerstballen”

Bijna een maand geleden moesten de niet-essentiële winkels voor de tweede keer hun deuren verplicht sluiten. De winkels waren helemaal klaar voor de heropening vandaag. Een race om alles op tijd klaar te krijgen, werd het niet. In Limburg blijft de grote drukte waarvoor hier en daar gevreesd wordt, nog uit. In Beringen en Hasselt schuiven slechts enkele mensen aan om als eerste terug te kunnen winkelen in niet-essentiële zaken.