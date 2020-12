Sinterklaas en Piet Lilli verblijven in basisschool Sint-Martinus in Herk-de-Stad

Afgelopen week verbleven Sinterklaas en Piet Lilli in basisschool Sint-Martinus, uiteraard volledig coronaproof. Pas als de kinderen naar huis zijn, komen Sint en Piet terug. De leerlingen krijgen regelmatig een filmpje van al hun belevenissen in onze school. Elke dag kijken de kinderen vol verwondering uit om eens een kijkje te gaan nemen in zijn kamer, want telkens zijn er allerlei dingen veranderd zodat ze kunnen volgen wat Sint en Piet bezig houdt. Sint en Piet zullen ze dit jaar niet in het echt zien, maar het kinderfeest leeft in onze school en de brievenbus van Sint en Piet zit altijd volledig vol.