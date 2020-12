Belg mag finale ‘mini WK snooker’ in goede banen leiden: Olivier Marteel is ref voor apotheose UK Championship

Olivier Marteel zal zondag de finale leiden van het UK Championship snooker. De 50-jarige topscheidsrechter uit Gent stond in 2015 in de WK-finale en was normaal eerder dit seizoen ook op het WK aanwezig. Wegens de coronacrisis werd het WK echter verplaatst naar augustus, waarvoor Marteel toen verstek liet gaan.

Marteel, die verpleegkundige is op de dienst radiologie in het AZ-West ziekenhuis in Veurne, werd dit voorjaar gevraagd om bij te springen in de frontlinie waar de met het coronavirus besmette patiënten binnen werden gebracht, iets waar hij meteen zijn akkoord voor gaf.

“Toen mij gevraagd werd deze rol op mij te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld”, zei de topref toen. “Al van toen ik een kind was, wou ik in de zorgsector werken. Ik doe het nu 28 jaar. Dus heb ik ook dit zonder aarzelen aangepakt, ook al zijn er risico’s aan verbonden.”

Graeme Dott schakelt Stuart Bingham uit

Graeme Dott (WS-22) heeft zich maandag in het Engelse Milton Keynes voor de achtste finales van het UK Championship geplaatst. In een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen nam de 43-jarige Schot met 6-2 de maat van Stuart Bingham (WS-11). Hij liet daarbij breaks van 126, 137 en 67 optekenen.

Dott is de wereldkampioen van 2006, Bingham, in de eerste ronde nog goed voor een 147 maximum, die van 2015. Om een plaats in de kwartfinales geeft Dott de Noor Kurt Maflin (WS-26) of Kyren Wilson (WS-4) partij.

Bingham is de enige topper die maandag sneuvelde. ‘s Werelds nummer een Judd Trump speelde niet zijn beste match, maar het volstond voor een 6-1 zege tegen de Chinees Liang Wenbo (WS-30). Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen de Welshman Mark Williams (WS-14) en Ricky Walden (WS-46).

De Australiër Neil Robertson (WS-3) zette de Chinees Li Hang (WS-37) met 6-2 opzij en treft in zijn volgende wedstrijd de Schot Anthony McGill (WS-20), die de Chinees Chen Zifan (WS-82) met 6-1 uitschakelde.

De Schot John Higgins (WS-6) versloeg de Welshman Jak Jones (WS-86) met 6-2. Voor een plaats in de kwartfinales moet hij voorbij Zhou Yuelong (WS-25), die in een Chinees onderonsje tegen Chang Bingyu (WS-78) een 3-5 achterstand ophaalde voor 6-5 winst.

Barry Hawkins (WS-21) potte breaks weg van 122, 83, 72, 80, 66 en 69 voor 6-3 winst tegen Robert Milkins (WS-51) en wacht de winnaar van een duel tussen Mark Selby (WS-5) en de Iraniër Hossein Vafaei (WS-36) op.