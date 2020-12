COLUMN Muggendans

Je verwacht het niet in deze – naar de winter toesluipende – dagen. Maar mijn nachtrust wordt de voorbije dagen regelmatig onderbroken door een irritant gezoem. Iets wat iedereen wel kent, muggen. Waar we vroeger vooral tijdens de zomer op jacht gingen in onze slaapkamers, blijkt dit ondertussen een jaarrond-verhaal te zijn geworden.Gewapend met een pantoffel in de ene hand, wacht ik geduldig tot het gezoem zich rond mijn hoofd bevindt. Met de andere hand hou ik het knopje van mijn nachtlamp in de aanslag. Als het irritante geluid verstomd, klik ik vliegensvlug het licht aan in de – tot op heden nog nooit bevestigde – veronderstelling dat die vervelende mug netjes op de muur vlak bij mijn bed zit te wachten om dood geslagen te worden. Niet dus. Het beestje blijkt nergens te bespeuren. Om zodra ik het licht weer uitdoe, opnieuw vrolijk boven mijn hoofd te komen zoemen. Komt dit jou ook bekend voor?Dat muggen op dit moment nog actief zijn, heeft voor een groot deel te maken met de opwarming van de aarde. Ze overleven de winters, zeker als ze binnen geraken. Uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen – jazeker, ook dat onderzoeken ze daar – is de huissteekmug of Culex pipiens molestus een soort die actief blijft in de winter. Zij – want de vrouwtjes zijn degene die steken – gaan actief op zoek naar bloed, ons bloed. Deze soort komt massaal voor in ons land. Dat er ‘molesteren’ in hun naam prijkt is zeker een teken. Ze molesteren ons en niet omgekeerd. Gezoem tijdens de eindejaarsfeesten is iets wat we steeds vaker gaan horen. Kwestie dat er toch iemand een feestje kan bouwen deze feestdagen.Foto: mug en larven - Benny Odeur - Muggendans - Jan Leijskens.