Ferm Tervant viert jaarlijks kerstfeest thuis

Er wordt dan een lekker feestmaal gesoupeerd met een pakje onder de kerstboom dat geruild wordt onder de aanwezige leden. Jammer genoeg is alles afgelast maar voorzitster Martine en haar team bleven niet bij de pakken zitten en brachten het feestmaal naar hun leden onder de vorm van een maandboekje. Lekkere recepten voor een feestelijk kerstmenu, bemoedigde woorden en een voorzichtige vooruitblik in de agenda van 2021. Ook een pakje voor onder de kerstboom mocht niet ontbreken. "Met dit pakje Mercikes willen we van de gelegenheid gebruik maken om de 150 leden te bedanken voor hun aanwezigheid op talrijke activiteiten en voor hun begrip in dit uitzonderlijk jaar. Een originele handgemaakte kerstkaart met warme wensen mocht zeker niet ontbreken. Ferm Tervant verliest nooit de hoop maar kijkt vol vertrouwen uit naar een beter 2021", zo klinkt het.