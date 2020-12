Domino Genenbos verwelkomt de Sint

Op maandag 30 november werd alles in gereedheid gebracht voor het bezoek van de Sint. Hij had juf Carine laten weten dat hij dit jaar met de helikopter zou landen op de speelplaats. Hoe spannend. Enkele juffen zorgden voor een duidelijk kruis in de weide zodat de piloot goed zag waar hij moest landen. Om 13 uur verzamelden alle kinderen met verrekijker in de weide. Ze tuurden naar de grijze lucht. Plots hoorden ze een helikoptergeluid. De Sint was in aantocht.Iedereen zocht in de lucht naar een glimp van de helikopter. Nadat het geluid leek weg te gaan, keken de gezichtjes een beetje sip. Even later stapten Sint en piet door de witte poort de speelplaats op met een parachute. Bleek dat de helikopter niet kon landen door het slechte weer. Sint en piet besloten daarop om uit de heli te springen en landden in de buurt. Eind goed, al goed. Alle klassen brachten een coronaproof bezoekje aan de Sint. Er werd gezongen en gedanst. Vele blije gezichtjes kwamen terug tevoorschijn.