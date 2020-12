De grootste Lego set tot nu toe: het Colosseum met 9.000 blokjes en stevig prijskaartje

Lego heeft haar nieuwste bouwset officieel voorgesteld. Het Colosseum is de grootste Lego set in haar gamma en verslaat zo de ‘Millennium Falcon’, het befaamde ruimteschip uit Star Wars als grootste set. Er is zo goed als mogelijk rekening gehouden om het gebouw, goed voor 9.000 steentjes zo historisch correct mogelijk te maken.

In een filmpje dat Lego bij de voorstelling lanceerde zijn de vele details goed te zien: van Ionische en Dorische zuilen tot de gangen die zich onder het strijdtoneel van het Colosseum bevinden. Daar moesten de gladiatoren en vele dieren wachten voor ze zich in de strijd moesten werpen om het Romeinse volk en de keizer vrolijk te stemmen. Helaas kan je niet veel dichter bij de bouwset komen dan het filmpje, want ze was al uitverkocht op één dag… Er hangt ook een stevig prijskaartje aan de grootste Lego set tot nog toe: 499,99 euro.

