Bart Cannaerts gaat in staking: dit was ‘De slimste mens’

Bart Cannaerts ging eventjes in staking. — © VIER

Patrick Lefevere had een off-day, zoals dat heet. De intrede van de ploegmanager van Quick Step verliep niet bepaald vlotjes. Tussen het quizzen door vond hij wel eventjes tijd om z’n beklag te doen over sommige vakbondsleiders. Waarop Bart Cannaerts prompt een megafoon bovenhaalde en zelf in staking ging.