Twee keer derde en mee de crossen bepaald. Dat had Wout van Aert niet verwacht van zijn eerste weekend. “Ik ben nog niet in topvorm.” Zichtbaar. In vergelijking met de bil- en rugspieren van Van Aert leken de andere crossers wel nieuwelingen. “Wout is meer wegrenner dan crosser geworden. Vroeger stond hij op zijn scherpst in de winter, nu is dat in de zomer.”